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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وجه شاحب| تفاصيل مرض أحمد السقا.. وكيف ردت زوجته على تساؤلات الجمهور؟

الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا

سبق وظهر الفنان أحمد السقا على شاشة الدراما المصرية بوجه شاحب، خلال أحد المسلسلات الدرامية في شهر رمضان من العام الماضي 2023م، ما أثار حالة من القلق لدى جمهوره متسائلين عن حالته الصحية، وهو الأمر الذي أوضحته زوجته الإعلامية مها الصغير… 

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تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد السقا 

بينما كان يحل الفنان أحمد السقا ضيف شرف في مسلسل «الكبير أوي 7»، والذي تم عرضه ضمن موسم الدراما الرمضانية للعام الماضي 2023، ظهر على الشاشة بوجه شاحب، مثيرًا حالة من القلق لجمهوره ومحبيه، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل لحالته الصحية في ذلك الوقت.

كشفت الإعلامية مها الصغير، خلال الساعات القليلة الماضية عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها أحمد السقا، موضحه في لقاء تليفزيوني: 

«كان عيان أوي صحيًا علشان كده طالع وشه تعبان وعينيه صفراء، وكان هزيل أوي جسمانيًا، وكان عيان فعلا، وطلع عنده حصاوي وشال المرارة بعدها على طول، والكلى عنده كانت شغالة بنسبة 20 لـ 30%، وكان الدور بتاعه راجل مرهق وتعبان وبالعكس خدمته في الشخصية بس كان بيشتغل تحت ظروف ضغط شديدة لأنه كان تعبان فعلاً صحيًا والحمد لله هو كويس دلوقتي».

أحدث الأعمال الفنية للفنان أحمد السقا

يشارك الفنان أحمد السقا بمسلسل «العتاولة» المقرر عرضه بموسم الدراما الرمضانية 2024، بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما الرمضانية منهم « طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله ، مي كساب، زينة».

مسلسل العتاولة من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.  

احمد السقا مها الصغير الكبير اوي 7 زينة موسم الدراما الرمضانية 2024 شهر رمضان

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