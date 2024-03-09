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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أفلام عيد الفطر2024|كريم السبكي يطرح البوستر التشويقي الأول لفيلم "شقو"

صدى البلد

طرح منذ قليل صناع عمل فيلم "شقو" البوستر التشويقي الأول للفيلم والذي خطف أنظار الجميع وظهور عمرو يوسف منفردا بلوك تشويقي مثير .

وتدور أحداث العمل في جو من الأكشن والكوميدية حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

وفيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح و دينا الشربيني وامينة خليل والنجمة يسرا وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة ويظهر به العديد من ضيوف الشرف ومن إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكي ومن المقرر عرضه بعيد الفطر في جميع دور العرض السينمائية.

وفيلم شقو يسجل أول تعاون فني يجمع بين محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016.

ومن ناحية أخرى بدأ الفنان عمرو يوسف تصوير دوره ضمن أحداث فيلم أولاد رزق 3، والذي من المقرر طرحه في السينمات العام الجاري.

ويعتبر فيلمأ ولاد رزق، واحدا من الأفلام التي حققت رواجا كبيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث نجح الفنان أحمد عز برفقة ابطال الفيلم في تحقيق نجاح كبير سواء من خلال الجزء الأول أو الثاني من الفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية بضرورة عمل جزء ثالث من فيلم أولاد رزق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي بحسب ما أعلن أبطال النسخ الماضية.  

ويشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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