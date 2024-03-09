يدعم الإبادة الجماعية.. جوجل تطرد موظفًا اعترض كلمة بمؤتمر إسرائيلي تحت رعايتها

طردت شركة جوجل موظفًا اعترض على المؤتمر التكنولوجي الإسرائيلي Mind the Tech الذي ترعاه الشركة والذي عُقد الأسبوع الماضي.

وعلمت شبكة CNBC الأمريكية أن شركة جوجل قامت بفصل الموظف بسبب تعطيل كلمة باراك ريجيف، المدير الإداري لشركة جوجل إسرائيل في المؤتمر.

وخلال خطاب ريجيف بمؤتمر Mind the Tech الإسرائيلي في نيويورك يوم الاثنين الماضي، احتج موظف في قسم السحابة بالشركة علنًا، قائلاً "أنا أرفض بناء تكنولوجيا تدعم الإبادة الجماعية".

وفي وقت سابق، كانت تقارير قد ذكرت أن أكثر من 600 موظف في جوجل وقعوا على رسالة تطالب الشركة بالتخلي عن رعايتها للمؤتمر التقني الإسرائيلي.

وبحسب تقرير من مجلة WIRED الأمريكية فإن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مرونة صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة في مواجهة الانكماش الاقتصادي في إسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.

وفي سياق متصل، علمت CNBC أن جوجل أغلقت قبل الأوان منتدى مناقشة داخلي قبل قمة يوم المرأة العالمي بعد سلسلة من التعليقات حول الأزمة في غزة.

وقبل عقد القمة المخصصة لليوم العالمي للمرأة ، تعرضت لوحة رسائل موظفي جوجل لسيل من تعليقات الموظفين حول العقود العسكرية للشركة مع إسرائيل.

وتم إغلاق المنتدى عبر الإنترنت، الذي كان من المقرر استخدامه للمساعدة في تحديد الأسئلة التي تم طرحها على المديرين التنفيذيين في هذا الحدث، بسبب ما وصفه متحدث للشركة لـ CNBC بأنه "محتوى مثير للانقسام ومدمر لمكان عملنا".