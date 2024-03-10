محافظ الدقهلية: تنفيذ 20 قرار إزالة تعد على أملاك الدولة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق أعمال المرحلة الأولي من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، خلال المرحلة الثانية والتي بدأت من اليوم 24 فبراير الجاري وتستمر حتي 15 مارس المقبل.

وصرح المحافظ بأن ما تم تنفيذ اليوم، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 تنفيذ 20 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة، منهم 2 قرار إزالة تعدي بالبناء بمساحة 72 متر مربع ، وعدد 18تعدي بالزراعة بمساحة 6 فدان و 14 قيراط و 6 سهم ولاية الري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز المنزلة والمطرية.

وأوضح مختار أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 22 عدد (176) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم (108) قرارات إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (44.049) متر مربع وعدد (61) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 21 فدان و9 قيراط 14 سهم ، وعدد (7) تعدي على الاراضي الزراعيه الخاصة. بمساحة 2.687 متر مربع.

ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت ، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.

وأشار مختار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها.

وفي هذا الصدد سبق وأن وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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