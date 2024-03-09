مايكروسوفت تعلن تعرضها لسرقة معلومات حساسة بعد التجسس على مديريها

أعلنت شركة مايكروسوفت أن قراصنة روس سرقوا بعض الأكواد البرمجية الخاصة بشفرة المصدر بعد التجسس على مديريها التنفيذيين.

وأكدت الشركة أن الهجوم الذي وقع عليها في وقت سابق من هذا العام هو هجوم مستمر، بعدما كشفت الشركة في وقت سابق من هذا العام أن قراصنة روس كانوا يتجسسون على حسابات البريد الإلكتروني لبعض أعضاء فريق قيادتها العليا.

وقالت الشركة “في الأسابيع الأخيرة، رأينا أدلة على أن المجموعة Nobelium تستخدم المعلومات التي تم تسريبها في البداية من أنظمة البريد الإلكتروني الخاصة بشركتنا للحصول على، أو محاولة الحصول، على وصول غير مصرح به".

كما أوضحت مايكروسوفت في منشور أن الهجوم "شمل الوصول إلى بعض مستودعات التعليمات بعض الأكواد البرمجية الخاصة بشفرة المصدر والأنظمة الداخلية للشركة. وفقًا لـ The Verge.

وأكدت الشركة أنه حتى الآن لم تجد أي دليل على أن أنظمة التعامل مع العملاء التي تستضيفها مايكروسوفت قد تم اختراقها.