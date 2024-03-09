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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مليون ونص.. جوائز ضخمة من أحمد العوضي لجمهوره في شهر رمضان

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أعلن النجم أحمد العوضي تفاصيل مسابقته التي يقدمها لمتابعيه على مدار شهر رمضان الكريم، بعنوان مسابقة الطرش، مشيرًا إلى أنه خصص 1.5 مليون جنيه للفائزين.

 

وأوضح العوضي أن المسابقة تعتمد على مسلسله الرمضاني حق عرب، حيث يطرح يوميًا سؤالا على متابعيه بشأن المسلسل، وتستمر المسابقة على مدار أول 20 يومًا في رمضان وقيمة الجائزة يوميًا 50 ألف جنيه توزع على 5 أشخاص، أي يفوز كل شخص بـ 10 آلاف جنيه.

أحمد العوضي :

 

وكتب أحمد العوضي على الفيديو ، معلقًا:"أغنية وحد الواحد ..طرش ، من مسلسل حق عرب".

 

طرحت watch it مجموعة من الصور من داخل كواليس مسلسل “حق عرب” ، والذى من المقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

 

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم دراميا رمضان 2024. 

 

وتضمن برومو مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي، مشاهد مثيرة ومشوقة، وعدد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

 

وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

 

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أحمد العوضى

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