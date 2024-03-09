والد الشهيد العقيد عاصم الدين: شعار ابني منذ صغره يبقى ضابط مميز

أكد محمد عصام الدين، والد الشهيد العقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين، أن الشهيد منذ صغره جاد في حياته ومتفوق منذ المرحلة الابتدائية حتى نهاية دراسته، وحصل على مجموع عالٍ في الثانوية العامة ولكنه كان يأمل أن يلتحق بالخدمة العسكرية ويصبح ضابطًا بالجيش، وشعاره الأهم أن يكون ضابط متميز.

وشدد "الدين"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن نجله الشهيد كان يأمل أن يصبح متميزًا في عمله العسكري، موضحًا أنه فضل أن يشارك في القوات الخاصة وكان يؤهله بالإضافة إلى لياقته البدنية وصل إلى الصاعقة.

وتابع: "زملاؤه وقواده أشادوا بالتزامه وإقدامه، بالإضافة إلى حصوله على حوالي 95% من فرق الجيش كلها"، منوهًا بأنه حصل على فرق قادة سرايا وقفزة حرة وقادة الكتائب وحصل على أركان حرب من مصر ومن أمريكا.

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