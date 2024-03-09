منتخب تنس الطاولة يحصد ذهبية وبرونزية زوجي المختلط في دورة الألعاب الإفريقية

واصل منتخب تنس الطاولة، تألقهم خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2023، التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس 2024.

وحصد منتخب تنس الطاولة ميداليتين جديدتين في منافسات زوجي المختلط بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية.

ونجح الثنائي مريم الهضيبي ويوسف عبدالعزيز في حصد ذهبية زوجي المختلط لتنس الطاولة، دون خسارة أي شوط طوال منافسات المسابقة.

كما توج الثنائي محمد البيلى ومروة الهضيبى بالميدالية البرونزية لدورة الألعاب الافريقية غانا 2023 لتنس الطاولة في منافسات زوجي المختلط.

ورفع منتخب تنس الطاولة رصيدهم في دورة الألعاب الأفريقية، إلى 8 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “هنا جودة، عمر عصر، منتخب الرجال فرق، ومنتخب السيدات فرق، والثنائي مريم الهضيبي ويوسف عبد العزيز في زوجي المختلط.

بينما حصدت اللاعبة دينا مشرف الميدالية الفضية في منافسات الفردي، وتوج اللاعب محمد البيلي بالميدالية البرونزية، كما توج البيلي ومروة الهضيبي ببرونزية زوجي المختلط.