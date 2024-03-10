سمير كمونة: تغييرات كولر سبب فوز الأهلي بكأس مصر على حساب الزمالك

قال سمير كمونة لاعب الأهلي السابق، إن مارسيل كولر أدار مباراة القمة بطريقة مميزة وأجرى تغييرات في الشوط الثاني كانت سببا في إحراز الفريق هدفين وإنهاء المباراة.

وأضاف كمونة مع مدحت شلبي على قناة mbc عبر برنامج يا مساء الأنوار: "مشاركة افشة ومروان عطية شكلت خطورة على لاعبي الزمالك بسبب منح إمام عاشور حرية الانطلاق في المنطقة الهجومية بشكل أكبر وبالفعل سجل اللاعب هدف بعد أن تحرر من ضغط لاعلي الزمالك والزيادة الهجومية التي منحها كولر للاعب بعد مشاركة مروان عطية".

وتابع سمير كمونة: "العامل البدني كان في صالح لاعب الأهلي أكثر من الزمالك طوال المباراة، مؤكدا أن استحواذ الزمالك على مجريات المباراة دون خطورة على المرمى كان في صالح لاعبي الأهلي خاصة واستطاعوا استغلال العامل البدني وتسجيل هدفين والفوز باللقب ".