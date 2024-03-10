عادل طعيمة: الأهلي استحق التتويج بالكأس.. والزمالك عانى من غياب الانسجام

أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر استحق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ستاد الأول بارك بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، بنهائي كأس مصر.

وقال"طعيمة" في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، واستحق التتويج بكأس مصر".

وواصل: "الزمالك عانى من غياب الانسجام بين لاعبيه، مما أثر على الأداء الجماعي للفريق خلال شوطي اللقاء".

وأكمل: "هناك أكثر من لاعب سواء في الأهلي والزمالك، كانوا يستحقوا لقب الأفضل في اللقاء وليس إمام عاشور بمفرده، ومنهم محمد عبد المنعم ونبيل عماد دونجا وآخرين".

وتابع: "كرة القدم لعبة جماعية والأفضل يكون الفريق ككل وليس لاعب بعينه".

وأضاف: "المباراة شهدت تدخلات عنيفة من بعض اللاعبين ولولا براعة الحكم البرازيلي وسيطرته على مجريات اللقاء واقترابه من كل الكرات المشتركة، لشهدت المباراة إصابات عديدة بين اللاعبين".

واختتم: "الحكم البرازيلي قدم لقاء جيد جدا، على الرغم من تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لإمام عاشور بعد عرقلة مدافع الزمالك له داخل منطقة الجزاء".