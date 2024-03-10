الجيش الأمريكي يرسل سفينة تحمل معدات لإنشاء رصيف بحري في غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن السفينة الجنرال فرانك إس بيسون غادرت قاعدة "لانجلي -يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر المتوسط لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة عن طريق البحر.

وذكرت سنتكوم في بيان أوردته قناة"الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أن سفينة الدعم اللوجستي "بيسون" غادرت بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إنسانية لغزة عن طريق البحر".

وأضاف البيان أن "السفينة تحمل المعدات الأولى لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أن الجيش الأمريكي سيقيم رصيفا مؤقتا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في غزة.

وكشف بايدن عن الخطة خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس بعد الموافقة الأسبوع الماضي على إسقاط مساعدات أمريكية جوا في غزة.