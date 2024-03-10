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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أفكار موفرة غير تقليدية.. منيو السحور لسفرة رمضان

صدى البلد

تحاول كل ربة منزل تقديم أصناف مختلفة على السحور مشبعة وغير مكلفة لذلك نقدم لك منيو لسحور غير تقليدي يمكن أن تعتمدي عليه في اختيار الأصناف المناسبة لأسرتك لتقديم سحور مختلف وبأقل التكاليف. 


1- عجة البيض والبصل.
2- البطاطس بالبيض.
3- الكسكسي مع اللبن أو السكر .
4- القدوسية بالحليب أو بالعسل .
5- سندوتشات عسل النحل مع القشطة .
6- صينية البيض بالفلفل الأخضر والسبانخ .
7- الفطير المشلتت مع الجبن الأبيض والعسل .
8- كحك المعمول مع اللبن أو الشاي .
9 - الباذنجان المقلي مع الكوسة المقلية البطاطس .
10 - الجبنة مع البطيخ أو العنب .
11- صينية كيكة وتناولها مع الحليب.

12.بطاطس مهروسة و قرص اومليت  زبادي

13.بطاطس محمرة و سلطة خضراء

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