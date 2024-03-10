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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عددها الجديد.. «قطر الندى» تحتفي بشهر رمضان وعيد الأم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من مجلة قطر الندى، ويضم العدد رقم 719 الصادر في مارس 2024، باقة منوعة من السيناريوهات والقصص والأشعار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقد جاءت افتتاحية العدد بقلم الكاتبة نجلاء علام رئيس تحرير المجلة بعنوان "جدول رمضان"، وتتناول كيفية الموازنة بين الحرص على العبادات وكذلك المذاكرة خاصة أن رمضان يأتي هذا العام أثناء الفصل الدراسي الثاني، والقصة من رسوم الفنانة "نسرين بهاء"، كما جاء غلاف العدد عن طقوس الاحتفال بالشهر الفضيل مثل مدفع رمضان والفوانيس، وهو من رسوم الفنانة "د. إيمان فكري".

وفي هذا العدد تحتفي مجلة قطر الندى بعيد الأم، كما تقدم مجموعة من إبداعات الأطفال الموهوبين بجانب الأبواب والسيناريوهات المصورة والقصص والأشعار التي أبدعها نخبة من الكتاب والفنانين المبدعين.

كما تقدم المجلة تغطية خاصة للورشة التفاعلية الإبداعية التي أقامتها هيئة تحرير المجلة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، وتنشر على صفحات العدد نتاج هذه الورشة من رسوم الأطفال.

وقد احتوى العدد على سيناريو مصور بعنوان "معاني الأمومة" ويتناول المعاني المرتبطة بالأمومة مثل الحنان والتضحية وغيرها عند مختلف الكائنات، أما سيناريو حكايات فروحة فيقدم في هذه الحلقة مغامرة شيقة بعنوان "مغامرة في البحر" تقوم بها النعامة فروحة مع أصدقائها، وعن الروح الرياضية تقدم المجلة سيناريو "كأس الخسارة" وهو يتناول آداب التشجيع والتمسك بالروح الرياضية، ويوضح للأطفال أن التنافس يجب أن يكون بشرف، والفوز الحقيقي هو الحرص على مشاعر الأصدقاء.
وفي العدد تتناول المجلة موضوعًا مهمًا، عن غسيل المخ لتكوين أفكار مغلوطة، وخاصة أن البعض يتربص بأطفال مصر ليمرر لهم أفكارًا هدامة، ولذا حرصت أسرة تحرير المجلة على تقديم قصة "تصورات خاطئة" وتتناول القصة كيفية التفكير ومراجعة كل الأفكار التي تمر على الطفل، وتعرفه كيفية اتخاذ القرار السليم والتصدي لمثل هذه الأفكار الهدامة.  

كما قدمت المجلة مجموعة منوعة من الأشعار مثل: قصيدة "أمي يا نبع الخير" وقصيدة "أول ما يظهر بعطوره" عن شهر رمضان الكريم، وقصيدة "عصفور في غزة" وقصيدة "ست الحبايب".

وفي باب "أنا موهوب" تحاور المجلة الطفل ناصر ياسر الذي اخترع جهازا للتحكم في المزلقان أوتوماتيكيًا، كما تستكمل المجلة نشر باب "محافظات مصر" الذي يلقي الضوء على كل محافظة وأشهر مبدعيها والخصائص الثقافية المميزة لكل محافظة شعرًا، وفي هذه الحلقة نلتقي بمحافظة دمياط، التي تمثل صرحًا اقتصاديًا في مجال صناعة الأثاث والصيد وغيرها.

وتستمر المجلة في نشر أبواب "مغامرات الأستيكة تيكا" و"عالم عجيب جدًا" و"أطفال ملهمون" و"جبتو" و"بريد الأصدقاء"، وغيرها من الأبواب المنوعة.  

وجدير بالذكر أن هيئة تحرير مجلة قطر الندى، تضم الكاتب الطاهر شرقاوي مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مجلة قطر الندى لسيناريوهات والقصص رمضان المبارك

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