رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

طرحت الشركة المنتجة الأغنية الترويجية لمسلسل المداح الجزء الرابع أسطورة العودة بعنوان " رب العباد" للفنان حمادة هلال تزامناً مع بدأ عرض أولى حلقات المسلسل اليوم الساعة 8 مساءً علي قناة mbc مصر.

الأغنية من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

وجاء حمادة هلال في الأغنية وهو يتحدث مع الله ويستعيذ من وسوسة ومس الشيطان، ويطلب من الله أن يلهمه بصيرة الأنبياء.

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.