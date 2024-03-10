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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برئاسة قطر.. اجتماع تنسيقي لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى

الاجتماع التنسيقي
الاجتماع التنسيقي العربي

عُقد اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء وذلك للإعداد ومناقشة التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد الدورة الثالثة من منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان والمقرر عقدها بمدينة الدوحة في دولة قطر يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024. 


ترأس الاجتماع السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطـر لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية (الدولة المضيفة). 

وترأس وفد الأمانة العامة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وتم خلال الاجتماع اطلاع المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء على آخر مستجدات التحضيرات الخاصة بالدورة الثالثة للمنتدى ومناقشة إعلان الدوحة المقرر اعتماده خلال هذه الدورة.

وأعرب الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدولية السفير د. خالد منزلاوي أن منتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي تم إطلاقه عام 2014 استناداً الى مذكرة التعاون الموقعة بين ووزراء خارجية دول آسيا الوسطى وأذربيجان وأمين عام جامعة الدول العربية في نفس العام، يهدف بالأساس الى تعميق العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان والارتقاء بآليات التعاون فيما بينها، مشيراً الى التقدم المُحرز التي حققته الدورتين السابقتين على هذا المسار. 

وثمن المندوبون خلال الاجتماع الجهود المبذولة من جانب دولة قطر والأمانة العامة في سبيل تكليل أعمال المنتدى بالنجاح، متطلعين الى دفع التعاون المشترك الى آفاق أكثر رحابة في المستقبل بما يلبي تطلعات وطموحات الجانبين.

المندوبين الدائمين جامعة الدول العربية جمهورية أذربيجان جمهورية مصر العربية دول آسيا الوسطى

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