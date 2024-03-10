مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد بالقاهرة

شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح والطرق المؤدية إليها، وتكثيف عمال النظافة خلال اليوم حول الأسواق ومنافذ البيع لرفع المخلفات اولا بأول ، بالإضافة إلى مراجعة أعمال الإنارة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية المؤدية للمساجد.

وأشار إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن غرفة عمليات الهيئة تقوم بالعمل بكامل طاقتها لتلقي أى شكاوى على مدار اليوم الكامل والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الاخرى الخاصة بالمرافق العامة والاحياء والاسعاف والمطافى وغيرها وارقام الاتصال، وخصصت الهيئة أرقام ١٥٢٦٤ ، ٢٩٢٢٣٤١٠، ٢٦٨٤٣٧٥٩ لتلقى شكاوى المواطنين.