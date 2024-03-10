عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لشهر رمضان.. افتتاح معرض جامعة بنها للمنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتاح معرض جامعة
افتتاح معرض جامعة بنها

افتتح الدكتورناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق معرض الجامعة للمنتجات والسلع الغذائية والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتورة نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم، وعدد من وكلاء  الكليات ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع وائل فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية الخدمات الإجتماعية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس  بجامعة بنها.

واستمع رئيس الجامعة ونائبه إلي شرح من عمداء الكليات المشاركة فى المعرض حول ما يتضمنه المعرض من منتجات غذائية "اللحوم، والدواجن ، والأرانب، والبيض ، والألبان ، والخضروات المختلفة ، والمنظفات الصناعية ، بالإضافة إلي مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المعرض يأتى فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى ان جميع المعروضات عالية الجودة وتباع بأسعار التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

من جانبه قال الدكتور السيد فوده أن المعرض ضم منتجات كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم ويأتي من منطلق مسئوليتها الاجتماعية لخدمة المجتمع المحلي، مضيفا أن الاقبال علي المنتجات التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار يؤكد علي الثقة التي تتمتع بها منتجات جامعة بنها.

وأشارت رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي المعرض أنه تم التنسيق مع جميع الكليات المشاركة لتقديم جميع المنتجات ، وتم تخصيص مكان المعرض بكلية التجارة تيسيرا علي العاملين بالجامعة والمواطنين.

IMG-20240310-WA0031
IMG-20240310-WA0031
IMG-20240310-WA0030
IMG-20240310-WA0030
IMG-20240310-WA0032
IMG-20240310-WA0032
IMG-20240310-WA0034
IMG-20240310-WA0034
IMG-20240310-WA0027
IMG-20240310-WA0027
IMG-20240310-WA0028
IMG-20240310-WA0028
IMG-20240310-WA0029
IMG-20240310-WA0029
جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها نائب رئيس الجامعة السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يفتتح 3 معارض أهلا رمضان بكفر شكر وشبين القناطر والخانكة

محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

القليوبية: افتتاح 9 معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف الطرق بمدينتى بنها وطوخ

ترشيحاتنا

عاجل.. البحوث الفلكية تكشف عن موعد بداية رمضان في الدول العربية

رئيس المجلس الأعلى الليبي يثمن جهود الجامعة العربية لحل الأزمة في بلاده

حسن حسن يكشف موقف طارق حامد والنني وعمر كمال من العودة للمنتخب

تمت ونور فوانيسه.. البحوث الفلكية يزف بشرى للمصريين عن ولادة هلال رمضان

شرط وحيد.. حسام حسن يوجه رسالة هامة لـ اللاعبين المستبعدين من المنتخب

20 مليار دولار جديدة من جهات مختلفة تنعش الدولة.. وزير المالية يكشف مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد عليها.. إسعاد يونس تتألق بإطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

بسعر لا يصدق وبإمكانات رائعة.. إطلاق هاتف Poco X6 Neo

هتوصل في دقيقة.. انطلاق أول تاكسي طائر في العالم

مفاجأة| بعد مباراة كأس مصر.. هل نرى مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب لأول مرة ؟

فيديو

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ