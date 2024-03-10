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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الفلسطيني بالقاهرة يبحث مع نظيره الفرنسي الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة بغزة

السفير الفلسطيني
السفير الفلسطيني ونظيره الفرنسي

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح ، السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه ، لوضعه في صورة تطورات الأوضاع بفلسطين في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية .

ووضع السفير دياب اللوح نظيره الفرنسي في صورة التطورات الميدانية ومعاناة الشعب الفلسطيني نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال، كما وضعه في صورة الحراك السياسي والدبلوماسي وتحركات القيادة الفلسطينية مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الوقف الفوري والمستدام لوقف إطلاق النار، ووجوب تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعبنا الفلسطيني.

وأكد اللوح على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي دوره في الضغط على إسرائيل لوقف العدوان الغاشم وإراقة دمـ اء الشعب الفلسطيني، وتوفير الإمدادات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطيني في ظل حصار جائر وحرب دموية شرسة ، مؤكدا على القرار الرسمي والشعبي الفلسطيني برفض التهجير والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرتها القوانين والشرائع الدولية.

من جهته أكدّ السفير الفرنسي إيريك شوفالييه استمرار جهود بلاده لوقف الحرب، وتأمين المساعدات الإنسانية والطبية، مؤكدًا  استمرار التنسيق الثنائي بين السفارتين والقيادتين.

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