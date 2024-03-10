تخطى 3 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر|عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى الكثير منهم والتي شهد تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، وخاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر، يقدمه موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

الذهب

سعر الذهب اليوم مصر 2024

عيار 24 بيع 3,600 جنيها شراء 3,657 جنيها

عيار 22 بيع 3,300 جنيها شراء 3,352 جنيها

عيار 21 بيع 3,150 جنيها شراء 3,200 جنيها

عيار 18 بيع 2,700 جنيها شراء 2,743 جنيها

عيار 14 بيع 2,100 جنيها شراء 2,133 جنيها

عيار 12 بيع 1,800 جنيها شراء 1,829 جنيها

الاونصة بيع 111,960 جنيها شراء 113,737 جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,200 جنيها شراء 25,600 جنيها

الكيلو بيع 3,600,000 جنيها شراء 3,657,143 جنيها



الذهب

سعر الذهب الخميس الماضي مصر 2024

عيار 24 بيع 3,600 جنيه شراء 3,714 جنيها

عيار 22 بيع 3,300 جنيه شراء 3,405 جنيهات

عيار 21 بيع 3,150 جنيها شراء 3,250 جنيها

عيار 18 بيع 2,700 جنيه شراء 2,786 جنيها

عيار 14 بيع 2,100 جنيه شراء 2,167 جنيها

عيار 12 بيع 1,800 جنيه شراء 1,857 جنيها

الاونصة بيع 111,960 جنيها شراء 115,514 جنيها

الجنيه الذهب بيع 25,200 جنيه شراء 26,000 جنيه

الكيلو بيع 3,600,000 جنيه شراء 3,714,286 جنيها

الذهب

سعر الذهب الاربعاء الماضي مصر 2024

عيار 24 بيع 3,486 جنيها شراء 3,600 جنيه



عيار 22 بيع 3,195 جنيها شراء 3,300 جنيه



عيار 21 بيع 3,050 جنيها شراء 3,150 جنيها



عيار 18 بيع 2,614 جنيها شراء 2,700 جنيه



عيار 14 بيع 2,033 جنيها شراء 2,100 جنيه



عيار 12 بيع 1,743 جنيها شراء 1,800 جنيه



الاونصة بيع 108,406 جنيهات شراء 111,960 جنيها



الجنيه الذهب بيع 24,400 شراء 25,200 جنيه



الكيلو بيع 3,485,714 شراء 3,600,000 جنيه



الذهب

سعر الذهب الثلاثاء الماضي في مصر 2024

عيار 24 بيع 3,211 جنيها شراء 3,257 جنيها



عيار 22 بيع 2,944 جنيها شراء 2,986 جنيها



عيار 21 بيع 2,810 جنيهات شراء 2,850 جنيها



عيار 18 بيع 2,409 جنيه شراء 2,443 جنيها



عيار 14 بيع 1,873 جنيها شراء 1,900 جنيه



عيار 12 بيع 1,606 جنيهات شراء 1,629 جنيها



الأونصة بيع 99,875 جنيها شراء 101,297 جنيها



الجنيه الذهب بيع 22,480 جنيها شراء 22,800 جنيه



الكيلو بيع 3,211,429 جنيها شراء 3,257,143 جنيها



الذهب

سعر الذهب الاثنين الماضي في مصر 2024

عيار 24 بيع 2,983 جنيها شراء 3,029جنيها



عيار 22 بيع 2,734 جنيها شراء 2,776جنيها



عيار 21 بيع 2,610 جنيهات شراء 2,650جنيها



عيار 18 بيع 2,237 جنيها شراء 2,271جنيها



عيار 14 بيع 1,740 جنيها شراء 1,767جنيها



عيار 12 بيع 1,491 جنيها شراء 1,514جنيها



الاونصة بيع 92,767 جنيها شراء 94,189جنيها



الجنيه الذهب بيع 20,880 جنيها شراء 21,200جنيه



الكيلو بيع 2,982,857 شراء جنيه 3,028,571جنيه



الذهب

سعر الذهب الاحد الماضي في مصر

عيار 24 بيع 3,131جنيه شراء 3,189جنيه



عيار 22 بيع 2,870جنيه شراء 2,923جنيه



عيار 21 بيع 2,740جنيه شراء 2,790جنيه



عيار 18 بيع 2,349جنيه شراء 2,391جنيه



عيار 14 بيع 1,827جنيه شراء 1,860جنيه



عيار 12 بيع 1,566جنيه شراء 1,594جنيه



الاونصة بيع 97,387جنيه شراء 99,165جنيه



الجنيه الذهب بيع 21,920جنيه شراء 22,320جنيه



الكيلو بيع 3,131,429جنيه شراء 3,188,571جنيه

