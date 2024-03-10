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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تخطى 3 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر|عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى الكثير منهم والتي شهد تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، وخاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر، يقدمه موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.

 

الذهب 

سعر الذهب اليوم مصر 2024

عيار 24 بيع 3,600 جنيها  شراء 3,657 جنيها 
عيار 22 بيع 3,300 جنيها شراء 3,352 جنيها 
عيار 21 بيع 3,150  جنيها شراء 3,200 جنيها 
عيار 18 بيع 2,700 جنيها  شراء 2,743 جنيها 
عيار 14 بيع 2,100 جنيها  شراء 2,133 جنيها 
عيار 12 بيع 1,800 جنيها  شراء 1,829 جنيها 
الاونصة بيع 111,960 جنيها  شراء 113,737 جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,200  جنيها شراء 25,600 جنيها 
الكيلو بيع 3,600,000  جنيها شراء 3,657,143 جنيها 
 

الذهب 

 

 

سعر الذهب الخميس الماضي مصر 2024

 

عيار 24 بيع 3,600  جنيه  شراء 3,714  جنيها 
عيار 22 بيع 3,300  جنيه  شراء 3,405  جنيهات 
عيار 21 بيع 3,150  جنيها  شراء 3,250  جنيها 
عيار 18 بيع 2,700  جنيه  شراء 2,786  جنيها 
عيار 14 بيع 2,100  جنيه  شراء 2,167  جنيها 
عيار 12 بيع 1,800  جنيه  شراء 1,857  جنيها 
الاونصة بيع 111,960  جنيها  شراء 115,514  جنيها 
الجنيه الذهب بيع 25,200   جنيه شراء 26,000  جنيه 
الكيلو بيع 3,600,000   جنيه شراء 3,714,286  جنيها 

الذهب 

سعر الذهب الاربعاء الماضي مصر 2024

 

عيار 24 بيع 3,486  جنيها  شراء 3,600 جنيه  


عيار 22 بيع 3,195  جنيها  شراء 3,300 جنيه  


عيار 21 بيع 3,050  جنيها  شراء 3,150 جنيها  


عيار 18 بيع 2,614  جنيها  شراء 2,700 جنيه  


عيار 14 بيع 2,033  جنيها  شراء 2,100 جنيه  


عيار 12 بيع 1,743  جنيها  شراء 1,800 جنيه  


الاونصة بيع 108,406  جنيهات  شراء 111,960 جنيها  


الجنيه الذهب بيع 24,400 شراء 25,200 جنيه  


الكيلو بيع 3,485,714 شراء 3,600,000 جنيه  
 

الذهب 

سعر الذهب الثلاثاء الماضي  في مصر 2024

عيار 24 بيع 3,211 جنيها  شراء 3,257 جنيها 


عيار 22 بيع 2,944 جنيها  شراء 2,986 جنيها 


عيار 21 بيع 2,810 جنيهات  شراء 2,850 جنيها 


عيار 18 بيع 2,409 جنيه  شراء 2,443 جنيها 


عيار 14 بيع 1,873 جنيها  شراء 1,900 جنيه 


عيار 12 بيع 1,606 جنيهات  شراء 1,629 جنيها 


الأونصة بيع 99,875 جنيها  شراء 101,297 جنيها 


الجنيه الذهب بيع 22,480 جنيها  شراء 22,800 جنيه 


الكيلو بيع 3,211,429 جنيها شراء 3,257,143 جنيها 
 

الذهب 

سعر الذهب الاثنين الماضي في مصر 2024

عيار 24 بيع 2,983 جنيها شراء 3,029جنيها


عيار 22 بيع 2,734 جنيها شراء 2,776جنيها


عيار 21 بيع 2,610 جنيهات شراء 2,650جنيها


عيار 18 بيع 2,237 جنيها شراء 2,271جنيها


عيار 14 بيع 1,740 جنيها شراء 1,767جنيها


عيار 12 بيع 1,491 جنيها شراء 1,514جنيها


الاونصة بيع 92,767 جنيها شراء 94,189جنيها


الجنيه الذهب بيع 20,880 جنيها شراء 21,200جنيه


الكيلو بيع 2,982,857 شراء جنيه 3,028,571جنيه
 

الذهب 

سعر الذهب الاحد الماضي في مصر

 

عيار 24 بيع 3,131جنيه شراء 3,189جنيه


عيار 22 بيع 2,870جنيه شراء 2,923جنيه


عيار 21 بيع 2,740جنيه شراء 2,790جنيه


عيار 18 بيع 2,349جنيه شراء 2,391جنيه


عيار 14 بيع 1,827جنيه شراء 1,860جنيه


عيار 12 بيع 1,566جنيه شراء 1,594جنيه


الاونصة بيع 97,387جنيه شراء 99,165جنيه


الجنيه الذهب بيع 21,920جنيه شراء 22,320جنيه


الكيلو بيع 3,131,429جنيه شراء 3,188,571جنيه
 

الذهب 
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