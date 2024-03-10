تخطى 3 آلاف جنيه.. سعر الذهب اليوم في مصر|عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في مصر يبحث عنه عدد كبير من المواطنين، ويعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى الكثير منهم والتي شهد تغيرات قياسية خلال الفترة الحالية، وخاصة في ظل ما تشهده الأسواق من تراجع لأسعار بعض السلع.
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر، يقدمه موقع “صدى البلد”، من خلال نشرة مفصلة عن أسعار الذهب لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة.
سعر الذهب اليوم مصر 2024
عيار 24 بيع 3,600 جنيها شراء 3,657 جنيها
عيار 22 بيع 3,300 جنيها شراء 3,352 جنيها
عيار 21 بيع 3,150 جنيها شراء 3,200 جنيها
عيار 18 بيع 2,700 جنيها شراء 2,743 جنيها
عيار 14 بيع 2,100 جنيها شراء 2,133 جنيها
عيار 12 بيع 1,800 جنيها شراء 1,829 جنيها
الاونصة بيع 111,960 جنيها شراء 113,737 جنيها
الجنيه الذهب بيع 25,200 جنيها شراء 25,600 جنيها
الكيلو بيع 3,600,000 جنيها شراء 3,657,143 جنيها
سعر الذهب الخميس الماضي مصر 2024
عيار 24 بيع 3,600 جنيه شراء 3,714 جنيها
عيار 22 بيع 3,300 جنيه شراء 3,405 جنيهات
عيار 21 بيع 3,150 جنيها شراء 3,250 جنيها
عيار 18 بيع 2,700 جنيه شراء 2,786 جنيها
عيار 14 بيع 2,100 جنيه شراء 2,167 جنيها
عيار 12 بيع 1,800 جنيه شراء 1,857 جنيها
الاونصة بيع 111,960 جنيها شراء 115,514 جنيها
الجنيه الذهب بيع 25,200 جنيه شراء 26,000 جنيه
الكيلو بيع 3,600,000 جنيه شراء 3,714,286 جنيها
سعر الذهب الاربعاء الماضي مصر 2024