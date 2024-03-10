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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مباراة فنية.. أحمد فؤاد سليم: مسلسل المعلم يقدم العديد من القيم

صدى البلد

في حلقة خاصة واستثنائية، التقى الإعلامي د. عمرو الليثي مع أبطال ونجوم مسلسل المعلم بمكان التصوير ، وقال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن “حلقة السمك” مكان قريب من قلوب الناس ومن زمان لم نقدم مثل هذا العمل ، والمسلسل به هدف إنساني نبيل وصراع بين الخير والشر، والمسلسل به احداث متنوعة ومثل أحوال الدنيا تجد أحداث المسلسل من أمور مثل الطمع.

وأضاف أنني من قمت بتربية نجم العمل الدرامي خلال العمل ، وأنني في اختبأ. أدواري لي بعض المعيار ولكن لا يوجد شر مطلق وكل إنسان به الخير والشر ، ومستعد لتقديم كافة الأدوار ولكن لكل دور لابد أن يكون له رسالة ويكون له محور عام في احداث العمل

وتابع أن مسلسل المعلم عمل مميز ويقدم العديد من القيم وبه تنوع وبه خفة دم ، وأنا لأول كرم أتعاون مع مصطفي شعبان في عمل درامي وهو فنان مثقف جدا وزاد احترامي له لشخصه وثقافته ووعيه ، ومسلسل المعلم رؤية جديدة وارشحه لكم حتي تشاهدوه وهو مباراة فنية بين الممثليين وتمني دوام الخير والسلام والبركة في هذه الايام الطيبة في الوطن العربي

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمد الليثي ، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.
 

أحمد فؤاد سليم الإعلامى د عمرو الليثى مصطفى شعبان مسلسل المعلم

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