عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"يوميات صفصف" .. مفاجأة الفنانة صفاء أبو السعود في رمضان

صدى البلد

تشارك النجمة صفاء أبو السعود، هذا العام في ماراثون الدراما الإذاعية من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي "يوميات صفصف" تأليف أحمد القصبي، وإخراج تامر شحاته، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم أحمد صيام، حلمي فودة، نجاح حسن وعبير مكاوي.

"يوميات صفصف" حلقات متصلة منفصلة تدور في إطار اجتماعي كوميدي ويرصد مجموعة من أهم العادات والتقاليد الاجتماعية في شهر رمضان مثل العزومات، ريجيم رمضان، برامج الطبخ، زينة رمضان وكحك العيد.

المسلسل يعرض يوميا الساعة الرابعة عصرا على العديد من المنصات الرقمية منها "فيسبوك ، يوتيوب، أنغامي، ساوند كلاود، آب ستور".

جدير بالذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود تقدم أيضا هذا العام في الدراما الإذاعية بطولة مسلسلي "حمادة قلب الأسد" مع خالد سرحان زمروة عبد المنعم، و" كميونتي من فضلك" مع نشوى مصطفى وخالد سرحان.

صفاء أبو السعود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

دعاء أول ليلة في رمضان.. كلمات تجبر بخاطرك وترزقك من حيث لا تحتسب

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

موضوعات متعلقة

الكبير اوي 8.. تعرف على مواعيد عرض وأبطال المسلسل

أخبار الفن: عيد ميلاد يسرا ويوسف داوود.. وخالد منيب يطرح أغنية جديدة

قبل ساعات من بدء موسم رمضان.. بيتر ميمي ينتهي من تصوير «الحشاشين»

رمضان أهو جانا.. خالد منيب يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

غدًا .. عرض أول حلقتين من مسلسل «صلة رحم» على «شاهد»

مليون ونص.. جوائز ضخمة من أحمد العوضي لجمهوره في شهر رمضان

رمضان 2024 .. إطلاق الأغنية الدعائية لـ سر إلهي بصوت حمزة نمرة|فيديو

«الراديو بيضحك في رمضان».. سهرات مع ألمع نجوم دراما المتحدة على 9090

ترشيحاتنا

سلطنة عمان و8 دول أخرى تعلن أول أيام رمضان الثلاثاء

مركز بروكسل للبحوث: الدول الأوروبية تعتبر حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا

بعد استثمار رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في الطريق إلى خزينة الدولة | تفاصيل

النائب أبو العينين: الإمارات دولة شقيقة لمصر.. وتقدم رسالة حضارية للعالم |فيديو

انتصار السيسي مهنئة المصريين بشهر رمضان: ربنا يحفظ مصر وشعبها من كل سوء وشر

دعاء صلاة التراويح في رمضان.. احرص عليها مع أولى ليالي الشهر الكريم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

أخبار التكنولوجيا.. جوجل تعلن عن مسابقة جديدة.. ميزات مخفية في آيفون لا يعرفها الكثيرون.. في أقل من دقيقة تخلص من ذاكرة هاتفك الممتلئة

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ