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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دينا رامز تستقبل عزاء والدتها في مسجد الحامدية الشاذلية .. فيديو وصور

عزاء والدة الاعلامية
عزاء والدة الاعلامية دينا رامز

بدأ منذ قليل عزاء ماهي محمود صبحي، حرم الدكتور محمد رامز، رئيس مركز البحوث الأسبق ووالدة الإعلامية دينا رامز حرم الإعلامي طارق علام، بمسجد الحامدية الشاذلية.

كانت والدة الإعلامية دينا رامز قد رحلت عن عالمنا امس، وتم تشييع الجثمان بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة العصر.


دينا رامز بدأت عملها الإعلامي بالتليفزيون المصري وحققت شهرة من خلال برنامج "بدون مونتاج" ثم انتقلت بعد ذلك للعمل بعدة قنوات فضائية وعادت مرة أخرى للتليفزيون المصري وتولت رئاسة قناة "نايل لايف" في فترة سابقة، وتقدم الآن برنامج "ست ستات" على قناة صدى البلد ". 

أما طارق علام فهو صاحب البرنامج الشهير "كلام من دهب"، أحد أشهر البرامج التى يعرفها المواطنين، خاصة أنه يمثل لدى قطاع كبير من الشباب والكبار ذكريات رمضانية ممتعة، حيث صار برنامجه على مدار 3 عقود من علامات رمضان التليفزيونية.

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