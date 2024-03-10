أمريكا.. مصرع جنديين وعنصر من حرس الحدود في تحطم مروحية

تحطمت مروحية عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، ما أسفر عن مقتل جنديين وعنصر من حرس الحدود الأمريكي، بحسب بيان للجيش الامريكي، وأصيب جندي آخر في الحادث.

وقال البيان 'نشعر بحزن شديد بسبب الخسارة الفادحة لوكيل دورية الحدود كريس لونا، بالإضافة إلى ضابط الصف الثاني بالحرس الوطني كيسي فرانكوسكي والضابط الرئيسي الثاني جون جراسيا، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، بالقرب من مدينة ريو غراندي، تكساس'، الجمارك والحدود الأمريكية.

وتضتف البيان العسكري إن المروحية من طراز لاكوتا من طراز UH-72 المخصصة لمهمة دعم الحدود الجنوبية الغربية الفيدرالية كانت تقوم بعمليات جوية بالقرب من مدينة ريو جراندي بولاية تكساس. سبب الحادث قيد التحقيق.

وقال قاضي مقاطعة ستار، إيلوي فيرا، لشبكة CNN، إن المروحية كانت تتبع المهاجرين قبل أن تتحطم في “حقل مفتوح”.

وقالت فيرا إن شخصًا في حالة حرجة تم إرساله إلى مركز ماكالين الطبي في ماكالين بولاية تكساس. وأضاف أن مسؤولي المقاطعة ينتظرون وصول السلطات الفيدرالية إلى المدينة حتى يتمكنوا من بدء التحقيق.

وبعث الرئيس الامريكي جو بايدن في بيان يوم السبت بـ “تعازيه العميقة” لعائلتي اثنين من الحرس الوطني وعميل حرس الحدود الأمريكي اللذين قُتلا.

وقال 'لقد كرس هؤلاء الأمريكيون الشجعان حياتهم لحماية أمتنا.

واضاف “لقد سجلوا وهم يعرفون المخاطر ويؤمنون بمهمة خدمة مواطنيهم الأمريكيين من خلال الحفاظ على سلامة أمتنا”. وأضاف: 'نتقدم بأحر تعازينا لعائلاتهم وأحبائهم، وكذلك لزملائهم في الحرس الوطني ودوريات الحدود الأمريكية'.

وأشاد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بلونا ووصفه بأنه “موظف عام بطولي” في بيان يوم الأحد.