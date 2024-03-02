زيلينسكي ينعى 7 أوكرانيين قتـ.ـلوا في هجوم لمسيرة روسية على أوديسا

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن هجومًا روسيًا بطائرة بدون طيار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص بينهم رضيع وطفل يبلغ من العمر عامين يوم السبت، كان من الممكن تجنبه إذا لم تكن أوكرانيا تواجه تأخيرًا في إمدادات الأسلحة.

ضربت الطائرة بدون طيار مبنى سكنيا في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا.

قال زيلينسكي إن الهجمات الروسية باستخدام طائرات الشاهد بدون طيار التي زودتها إيران بها 'ليس لها أي معنى عسكري' وكانت تهدف فقط إلى القتل والترهيب.

وأضاف في خطابه المسائي بالفيديو: 'إن العالم يعرف أنه يمكن مقاومة الإرهاب'.

وتابع أن 'تأخير توريد الأسلحة وأنظمة الدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا لحماية شعبنا يؤدي للأسف إلى مثل هذه الخسائر'.



وذكر زيلينسكي أن أصغر ضحايا الهجوم هما تيموفي البالغ من العمر أربعة أشهر ومارك البالغ من العمر عامين.



وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إنه تم العثور على الرضيع ميتا إلى جانب والدته ونشر صورة لعامل إنقاذ بجوار بطانية ملطخة بالدماء، وتظهر ذراع طفل على أحد الجانبين وذراع شخص بالغ تمتد إلى الجانب الآخر.

وأصيب ثمانية أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وقال زيلينسكي إن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن المزيد من الأشخاص تحت الأنقاض.