بابا وحشني.. ماذا قالت ريهام ابنة الراحل الموسيقار حلمي بكر لصدى البلد

كشفت ريهام نجله الموسيقار القدير الراحل حلمي بكر في لقاء خاص لصدي البلد مع المذيعة سارة مكي قالت والدها الموسيقار حلمي بكر كان يقول لها و هو مريض ادعيلي ربنا يشفيني ،

أضافت " بابا وراني صوره التربة بتاعه و قالي انا هروح هناك و ابقي زوريني" و استطرت قائلا بابا وحشني جدا

و قالت بابا مكنش مخطوف و كان كويس معايا انا و ماما وأن الموسيقار حلمي بكر رفض العودة المهندسين منزله و فضل الجلوس في الشرقية

و أضافت ريهام حلمي بكر أن عندما علم الموسيقار حلمي بكر ب اشاعة الخطف من قبل زوجتة زعل و طلب من زوجته عدم الرد على تلك الكلام

و اختمت قائلة بابا تعب من الاشاعات ، كما وجهت له رسالة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب و يارب يكون في مكان احسن في الجنة إن شاء الله

IMG_20240310_220711

IMG_20240310_220703

IMG_20240310_220557

IMG_20240310_220547

IMG_20240310_220536

IMG_20240310_220523