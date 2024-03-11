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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روجينا عن "سر إلهي": دور مختلف وتجربتي الأولى في مسلسلات 15 حلقة

روجينا
روجينا

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها بالإنتاج الدرامي في الموسم الرمضاني الحالي   قائلة : " بمشي في شوارع مصر عندي طاقة إيجابية  بدراما مصر وجهود الشركة المتحدة سعيدة  بالدراما المصرية وبمنتجين مصر وصناع الدراما  وهي دي القوى الناعمه " . 


تابعت خلال  مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:" فرحانه أن المسلسلات  فيها تنوع  وقضايا كثيرة تمس البيوت والقلوب وهذا هو رمضان الذي تربينا عليه . 


لفتت إلى شهر رمضان المبارك هذا العام به روحانيات عالية نظرا لتزامن صيام المسلمين مع الاقباط   وهتكون البركة كبيرة ". 


وعن دورها في مسلسل  " سر إلهي"  قالت : " أنا بحب المعافرة   وفضلت أفكر  هعمل دور إيه بعد " ستهم " السنة الي فاتت والفضل لامين جمال عمل موضوع  يمس ويوجع كل  بيت في مصر والوطن العربي  هتحس بيها كل اقلوب لاني أجسد   شخصية سيدة مصرية موجودة في كل بيوت مصر بأوجاعها ومشاكلها  وطيبيتها وقوتها وأستاذ رؤؤف عبد العزيز عامل صورة وإخراج  مختلف في حالة مختلفة    ". 


وعن أول تجاربها مع المسلسلات ذات 15 حلقة  قالت : " أول مرة أخوض تجربة 15 حلقة في سر إلهي   قررت أجرب تلك التجربة والممثل لازم يجرب ويشوف ماهو الاختلاف وكنت سعيدة بتلك التجربة لان الحلقة الواحدة ضرب  نار  في  إجمالي 15  حلقة حسيت أننا نكثف  كافة الاحداث في 30 حلقة في  15 فقط   كل حلقة منهم  فيها خبطات على الراس ". 


وعن ثالث  تعاون مع المخرج رؤؤف عبد العزيز    قالت : " بستريح معاه جدا هو فنان بيحب شغله ومثق فنيا صورته وعينه وريته للصورة شكلها مختلف تماما وانا الكميا بيننا راكبة على بعض قريبين من بعض نفسيا وهو إنسان ي " اللوكيشن " مهذب واي ملحوظة بيقولها في ودننا  "

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/K3YV2RKWqMH8aQSV/?mibextid=ox5AEW

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