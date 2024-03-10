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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية: حماس لا تزال منفتحة على محادثات الهدنة في غزة بعد فشل الوساطة قبل رمضان

هنية
هنية

قال إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، إن الحركة لا تزال منفتحة على استمرار المحادثات مع إسرائيل بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان.

وأصر على أن وقف إطلاق النار الدائم في غزة وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية؛ هو السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف هنية، في كلمة متلفزة: 'لقد وضعنا المبدأ الأهم للتوصل إلى اتفاق، وهو وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من كل أراضي قطاع غزة'.

وزعم هنية أن إسرائيل 'تهربت حتى الآن من تقديم ضمانات والتزامات واضحة، خاصة فيما يتعلق بموضوع وقف إطلاق النار، أي وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة'. وقال إن الرهائن في غزة لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم 'بدون اتفاق'.

وفي فبراير، حذر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس من أن إسرائيل ستوسع عملياتها العسكرية في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، إذا لم تتم إعادة الرهائن بحلول شهر رمضان.

إسماعيل هنية إطلاق النار الاحتلال الحرب على غزة

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