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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقق إنجازا ببطولة ولينجتون بأمريكا .. نائل نصار ينعش آمال مصر في ميدالية أوليمبية تاريخية

نائل نصار
نائل نصار

حقق الفارس العالمي نائل نصار لاعب منتخب مصر للفروسية انجازا رائعا بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبري فئة الخمس نجوم بالولايات المتحدة الامريكية.

وفاز بطل مصر الفارس نائل نصار بالميدالية الفضية في الجائزة الكبري في بطولة ولينجتون بامريكا فئة الخمس نجوم متفوقا علي عدد كبير من أفضل فرسان العالم.

تتويج نائل نصار انجاز جديد فى تاريخ الفروسية ابمصرية وينعش آمال مصر في تحقيق ميدالية في دورة الألعاب الاوليمبية بباريس ٢٠٢٤.

جدير بالذكر ان نائل هو صاحب أفضل تصنيف عالمي في فرسان مصر الدوليين و قد نجح بالفوز لمصر بمقعد فردي في دورة الألعاب الاوليمبية بباريس و تضع مصر آمال كبير عليه لتحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ الفروسية المصرية.

من جانبه عبر الدكتور اسماعيل شاكر رئيس الاتخاد المصري للفروسية سعادته بفوز البطل تائل نصتر بالميدالية الفضية فى بطولة الجائزة الكبري فى الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا ان اللاعب يسير بخطي ثابتة فى تحقيق الميداليات فى البطولات المختلفة.

وأوضح شاكر ان الاتحاد حريص على التواصل المستمر والتنسيق الكامل مع اللاعب من أجل الاستعدادا الجيد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس والسعي لتحقيق أول ميدالية لمصر فى الاولمبياد فى لعبة الفروسية.

وأشار اسماعيل شاكر ان فوز نائل نصار بفضية بطولة الجائزة الكبري ينعش آمال مصر فى التتويج بمدالية تاريخية فى أولمبياد باريس فى ظل تتويج بطلنا بالفضية فى وجود عمالقة اللعبة.

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