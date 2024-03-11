صبا مبارك: سعيدة بتجربة "لحظة غضب" ومعمول بطريقة جديدة

علقت الفنانة صبا مبارك على دورها في مسلسل لحظة غضب الذي يعرض ضمن السياق الدرامي الرمضاني موسم 2024 قائلة :" الفارق بين دوري في " بين السطور " وبين لحظة غضب حالة مختلفة تماما نوع درامي مختلف ونظرة مختلفة وطريقة عمل المسلسل مختلفة تماما بطريقة مش معمول بها في الدراما العربية .



تابعت خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:بنجرب في حتة جديدة منتشرة في دراما " الخواجات " لكن جديدة علينا في المنطقة وأتمنى تعجب الناس ".



وحول ما إذز كان المسلسل ينتمي للكوميديا السوداء قالت : " تشمل كوميديا سوداء وتشويق وحتة لايت وأنا الاستيايل ده بحبه في دراما رمضان لاني دائما بيبقى عندي حنين للدراما بتاعت زمان الي كانت بتجمعنا حوالين التلفزيون في رمضان والفوازير والكوميدي بيبقى ليها صدى عند الجمهور ".



وحول كون العمل هو الوحيد المذاع حصريا على " واتش ات " وقلقها من ذك علقت قائلة : " لا مش قلقانه لعدة أسباب المسلسل الحلو بيفرض نفسه بغض النظر عن طريقة العرض نفسها وثاني الامور أن منصةwatch it بقت منصة كبيرة ترى على نطاق واسع وتقدم أعمال محترمة ومسلسلات ناجحة لها شعبية هائلة مثل " حالة خاصة " و" ريفو " وحريصين أنهم يقدموا حاجة ذوقها شبه الحداثة الحادثة في المجتمعات العربية وتخاطب أعمار سنية مختلفة ".



أتمت : حابة أبقى على المنصة ومتحمسة لخوض التجربة لان المنصات في طور بدياتها لانتاج رمضان وبالتالي حابة ابقى في بداية التجربة ".



وعن الاختلاف بين 30 حلقة في بين السطور و15 في لحظة غضب ومدى إرتياحها قالت : " جدا مرتاحه ولسه مخلصين التصوير النهاردة مسلسل خفيف وخلص بسهولة خاصة أن أعمالي السابقة التي قدمتها تنتمي لنوعية " الفورمات الطويل " وبالتالي دي تجربة ظريفة خفيفة سريعة وكل الناس كانت لذيذة ".

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، وبطولة كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

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