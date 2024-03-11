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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تم تعديل سيناريو "بقينا إتنين" بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز

علقت الفنانة رانيا يوسف  على دورها في مسلسل  " بقينا إتنين "  الذي يعرض  ضمن السباق  الدرامي الرمضاني  موسم 2024  قائلة : "  إسم بقينا إتنين مشتق من عدة أسباب من كتر الملل والتعود والروتين  وبالتالي بقينا إتنين  بما يعني إنفصال  ". 


تابعت خلال  مداخلة  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:" الانفصال  يبدأ من الحلقة الاولى وتبدأ الاحداث  ترصد تداعيات الانفصال وتأثير ذك على الزوج والزوجة والاولاد  ومن حولهم   ". 


وأوضحت أن العمل كان من المفترض  عرضه في نوفمبر أو ديسمبر الماضيين لكن وفاة الفنان طارق عبد العزيز حالت دون ذلك قائلة : " يشاء ربنا أننا نعرض في رمضان ووفاة طارق عبد العزيز    عمل تعديل في الدور وتم قسمه على إثنين   شغله ماتشلش  لكن  إتقسم على أتنين وشاله  إداورد ونورنا في المسلسل    "


 إستطردت قائلة : "  بدال ماكان طارق هيقوم الدور كله  أتقسم عليه وعلى إدوارد  حيث جرى تعديل السيناريو ودخل إداورد شخصية جديدة دخلت في سياق السيناريو تكمل المشاهد "
وأوضحت أن المسلسل  كان 20 حلقة  وعندما تم نقله للسباق الرمضاني  تم إختزاله إلى 15 حلقة تعرض في النصف الثاني من رمضان     ". 


وعن سعادتها  بسبب عرض المسلسل في سباق رمضان   قائلة : "  مبسوطة  ككل  من المسلسل جوه رمضان أو براه  ككل لانه مسلسل حلو وصادق   كثير من مواقف العمل أنا عشتها في الانفصال "
وعن أحد المواقف   المتشابهة مع ماعاشته قالت : "  كنا مثلا بنتخانق على التكييف   وفي الاخر كل واحد  فينا بيبقوا كل واحد في اوضه منفصلة قد تبدو مشكلة هايفة لكن  علينا أن نتعلم أن الاشياء الصغيرة  تكبر إذا لم نجد لها حلا   ونكون حاجز حتى تصل إلى الانفصال "

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/nXh7Hd5bB5RnTwqc/?mibextid=ox5AEW

الفنان طارق عبد العزيز مسلسل بقينا اتنين وفاه الفنان طارق عبد العزيز برنامج كلمة أخيرة الإعلامية لميس الحديدي

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