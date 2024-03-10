أحمد داش عن "مسار إجباري" : فاضل 7 أيام وينتهي تصوير أحداث العمل

علق الفنان أحمد داش على دوره في مسلسل " مسار إجباري" الذي يعرض في السباق الرمضاني 2024 قائلا: "أنا وعصام عمر ممثلين شباب والمسلسل تحدي بالنسبة لنا لاننا نتمنى أن نقدم مايحوز على رضا المشاهد ولكن بالرغم من ذك مش بنفكر في الضغط الي علينا لكن نفكر في المسلسل".



تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" المسلسل 15 حلقة دي ثالث سنة لي على التوالي بعمل النوعية دي وهي فكرة حلوة ومريح لان الوقت أققل والظروف الرمضانية بيبقى فيها ضغط في السباق الدرامي ومسلسلات 30 حلقة بتبقى مرهقة جدا على الصناع وتبقى مريحة للكتاب".



كشف أنه تبقى سبعة أيام من التصوير حتى يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل وأن وجود نجوم كبار لهم خبرة يكون سند وعون للممثلين الشباب قائلا : "وجود صابرين ومي الغيطي وغيرهم بيعمل دعم لينا كويس".

ووجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية قائلا : بشكرهم على كل العون الذي وفروه للمسلسل".

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