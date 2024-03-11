الموتى لم يسلموا منهم.. قرار بشأن سرقة أبواب المقابر

جدد قاضي المعارضات حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة ابواب مقابر في الغربية.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله من تعليق عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإدعاء بقيام مجهولين بسرقة أبواب وأغطية حديدية تخص مقابر كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية .

بالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) .. وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقات مماثلة بدائرة القسم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

