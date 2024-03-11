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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجة رجل شرير.. منى عبدالغني تكشف كواليس دورها في مسلسل قلع الحجر

الفنانة منى عبد الغني
الفنانة منى عبد الغني

كشفت الفنانة منى عبد الغني، عن كواليس دورها في مسلسل قلع الحجر، إنها تقوم بدور زوجة رجل شرير صعيدي وهو العمدة الفرماوي.

 

وقالت منى عبد الغني، خلال مدخلة مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج زينة رمضان المذاع على فضائية صدى البلد، إنها تقوم بدور الزوجة الطيبة، التي تلوم زوجها دوما على أفعاله الشريرة، وتدافع عن حقوق الناس، موضحة أن العمل تم تحت إخراج حسني صالح.


وتابعت أنها تدربت كثيرا على اللهجة الصعيدية، لتتمكن من تنفيذ الدور على أكمل وجه، موضحة أن أنها لثاني مرة تقوم بدور سيدة صعيدية، ولها مشاهد صعبة مع الفنانة سوسن بدر.

وأوضحت الفنانة منى عبد الغني، عن سعادتها بالعمل في المسلسل مع الفنان محمد رياض والفنان عبدالعزيز مخيون، وباقي الممثلين، موضحة أن تتر المسلسل تقوم به ياسمين علي.

منى عبد الغني قلع الحجر مسلسل قلع الحجر العمدة الفرماوي ياسمين على

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