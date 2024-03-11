خريطة برامج قناة صدى البلد في رمضان 2024.. فيديو

كشفت الإعلامية نهاد سمير، تفاصيل خريطة برامج رمضان 2024 على شاشة قناة صدى البلد، معلقة: رمضان مايحلاش من غير برامج المقالب اللي بقى ليها معجبينها وجمهورها الخاص من أول الكاميرا الخفية لحد ما اتقدم برامج تانية وأفكار جديد على مدار السنوات الماضية.

وعلقت سمير نهاد خلال لقائها ببرنامج سهرة رمضان المذاع على قناة صدى البلد: «من أقوى برامج المقالب فى رمضان واللي هنشوفها على شاشتنا برنامج crazy woman وهو من تقديم الممثلة الشابة فاطمة النجار، واللي بتقرر في رمضان السنة دي تشتغل سواقة من خلال أبلكيشن توصيل، وخلال الرحلة هنشوف المقلب ورد فعل الضحية اللي هيتعمل فيه المقلب.

واستكملت نهاد سمير: طبعا خريطة برامج رمضان على شاشتنا هتضم أكثر من برنامج ديني أولها برنامج "اسأل المفتي" تقديم الإعلامي حمدي رزق ويحاور فيه مفتي الجمهورية الدكتور "شوقي علام"، حول "صحيح الدين" وفتاوى الصائمين.

وأشارت نهاد سمير عن تقديم الدكتور حسام موافي برنامج رب زدني علما، واللي هيقدم أسئلة عن حياتنا وإجاباتها هتكون بين العلم والدين حصرياً على صدى البلد في رمضان.

وأعلنت عن تقديم الدكتور أحمد عمر هاشم برنامجين «يوميات الرسول، واقرأ»، مستكملة: الشيخ موسى الفواخري سيقدم برنامج وتطمئن قلوبهم، والبرنامج الأكبر والأكثر مشاهدة برنامج على مسئوليتى تقديم أحمد موسي، وبرنامج صالة التحرير، من السبت للأربعاء والذي سيقدم أخبار وآراء وحوارات وقضايا في مصر والمنطقة والعالم.

وبشأن برامج يوم الجمعة، اختتمت نهاد سمير قائلة: هتكون معانا عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، وحقائق وأسرار مع مصطفى بكرى.

أما يوم الخميس يشهد تمام الـ10 مساء الماتش مع هاني حتحوت وإيهاب الكومي، وتغطية شاملة وانفرادات خاصة من كل الأحداث الرياضية المحلية والعالمية.



واختتمت: من السبت للأربعاء يعرض برنامج مطبخ ست الستات في فترة الضهر من تقديم دينا رامزاللي هتغيب عن تقديم البرنامج الفترة دي بسبب وفاة والدتها واسرة قنوات صدى البلد بتتقدم بخالص العزاء والمواساة وربنا يلهمها الصبر ويرحم الفقيدة ويتغمدها برحمته.

وهتقدم البرنامج في اولى حلقاته شيرين سليمان وهنشوف في البرنامج لأول مرة وصفات مميزة للفطار والسحور، بالإضافة إلى تقديمها -شيرين سليمان- برنامج سبوت لايت، وكواليس الأعمال الفنية وأسرار النجوم.

مواعيد إذاعة البرامج على قناة صدى البلد

مطبخ ست الستات.. الساعة 1 ظ.. يوميا.

على مسئوليتي.. الساعة 10 م.. من السبت للأربعاء.

الماتش.. الساعة 11 م.. من السبت للأربعاء.

صالة التحرير.. الساعة 11 م.. الخميس.

حقائق وأسرار.. الساعة 10 م.. الجمعة.

سبوت لايت.. 3 م.. الجمعة.

رب زدني علما.. 4.30 م.. يوميا.

اسأل المفتي.. 5.30 م.. يوميا.

وتطمئن قلوبهم.. 4.30 ص.. يوميا.

اقرأ.. 5 ص.. يوميا.

صباح البلد.. 9 ص.. يوميا.