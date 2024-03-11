"خطأ فني" يتسبب في إصابة 24 شخصا برحلة طيران من سيدني إلى أوكلاند

أصيب أربعة وعشرون شخصا بعد "مشكلة فنية" على متن رحلة خطوط "لاتام" الجوية من سيدني إلى أوكلاند.

ووفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز"، تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد علاجهما مؤقتا في مكان الحادث.

وأكدت خطوط لاتام الجوية أن الرحلة LA800 واجهت "مشكلة فنية أثناء الرحلة مما تسبب في حركة قوية".

وقالت شركة الطيران في بيان: "نتيجة للحادث، تأثر بعض الركاب وطاقم الطائرة".

وبعد الهبوط في أوكلاند كما هو مقرر، قوبل الركاب والطاقم باستجابة كبيرة من خدمة الإسعاف.

وذكرت خدمة الإسعاف في بيان: "قامت طواقم الإسعاف لدينا بتقييم وعلاج 24 مريضا في مكان الحادث، ثمانية منهم في حالة معتدلة و16 في حالة بسيطة، ويتم حاليا نقل مريضين إلى مستشفى ميدلمور".

وأضاف البيان:"استجابت أكثر من 10 مركبات لخدمات الطوارئ للحادث".

وتابع البيان: "تم إخطارنا في الساعة 3:58 مساء واستجبنا بخمس سيارات إسعاف، واثنين من مديري العمليات، ومركبة واحدة لفريق دعم الحوادث الكبرى، ووحدة قيادة واحدة، ومركبتين للاستجابة السريعة".

وتدير خطوط لاتام الجوية طرقا منتظمة بين سيدني وأوكلاند والمراكز الرئيسية في أمريكا الجنوبية.

وقالت شركة الطيران في بيان: "تأسف لاتام للإزعاج والإصابة التي ربما تسبب فيها هذا الوضع لركابها، وتكرر التزامها بالسلامة كأولوية في إطار معاييرها التشغيلية".