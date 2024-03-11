روسيا تعلن إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وأوريول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط 6 مسيرات أوكرانية في مقاطعتي بريانسك وأوريول في الأراضي الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أنّه "جرى إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، مضيفة أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمّرت 4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، واثنتين أخرتين فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسي 130 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق متفرقة، خلال 24 ساعة، في إطار العملية العسكرية.

وأوضحت الدفاع الروسية أنّ الطائرات الأوكرانية أُسقطت بالقرب من بريفولي وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وألكساندروفكا، وياسينوفاتايا، وفيرخنيتورتسكوي، وستيبنوي، وماريانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي، وترودوفوي، ونوفوبروكوبوفكا، وليوبيموفكا بمقاطعة زاباروجيا.

وفي اتجاه جنوبي دونيتسك، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 فرداً عسكرياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 سيارات ومدافع هاوتزر من طراز "دي- 20"، كما جرى تدمير مستودع ذخيرة أوكراني.

أمّا في اتجاه خيرسون، فخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 45 جنديًا و3 مركبات. كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارز" أمريكية الصنع.

