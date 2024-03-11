قبل عرضه.. رامز جلال يحتفل بتصدر برمو "رامز جاب من الآخر" التريند

احتفل الفنان رامز جلال بتصدر برومو برنامجه “رامز جاب من الآخر” تريند موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتب رامز جلال عبر حسابه بتطبيق إنستجرام :" اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، وربنا يتممها على خير ويكلمها بالستر".

وأضاف ؛" الحمدلله برمو رامز جاب من الآخر تريند على اليوتيوب فى جميع الدول العربية والله المستعان.

كشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، بينهما خلاف أو منافسة.

رامز جلال

ونشر الفنان رامز جلال عبر صفحته الرسمية علي موقع “إنستجرام” خلال الأيام الماضية، بوستر برنامجه الجديد “رامز جاب من الآخر”.

وعلق علي الصورة قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنه وانتوا طيبين”.

كان آخر أعمال رامز جلال هو فيلم “أخي فوق الشجرة”، والذي عرض في السينمات منذ ما يقرب من العام.