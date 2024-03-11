تنفيذ 8 برامج تدريبية مهنية مجانية للشباب والفتيات بأسوان

أوضح فوزى صابر مدير عام مديرية العمل بأسوان بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 8 برامج تدريبية مهنية مجانية بالوحدة المتنقلة للمتدربات بقرية عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة على مهن ( الملابس الجاهزة والسباكة الصحية )، وكذلك بمركز تدريب مهنى المحمودية فى المهن المختلفة لصيانة الشاشات وتركيب كاميرات المراقبة، وصيانة الأجهزة المنزلية ، والكهرباء والطاقة الشمسية ، والملابس الجاهزة والمفروشات ، وكهرباء سلسيون .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ، وتأهيلهم لسوق العمل، ووفقاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

أنشطة

أنشطة مديرية العمل بأسوان

وقال فوزى صابر بأنه إستفاد منها ١٢٩ خريجا منهم ١١٠ خريجين من طلبة التعليم الفنى الصناعى بمختلف التخصصات، لافتاً إلى أن ذلك يأتى طبقاً للبروتوكول المبرم بين المديرية وبين مديرية التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر حيث تم تنفيذ هذه البرامج بالمتابعة والتقييم من الجانبين حرصاً منهما على رفع المستوى المهارى لدى طلبة التعليم الفنى الصناعى.

وقد لاقت هذه البرامج استحسان المتدربين سواء بالوحدة المتنقلة من السيدات الفتيات المتدربات أو من طلبة التعليم الفنى، معربين عن سعادتهم وإمتنانهم للجهات المنفذة للتدريب لإتاحة الفرصة لهم للالتحاق بهذه البرامج الهادفة والناجحة على المستوى الدراسى والعملى.

فيما أعرب المسئولون بمشروع قوى عاملة مصر عن خالص شكرهم وتقديرهم لمركز تدريب مهنى المحمودية الذى استضاف جموع الطلاب المرشحين من قبل المشروع ، ومدى الإهتمام فى ظل المعلومات المتعددة التى حصل عليها المتدربون بشكل مبسط على أيدى نخبة من المدربين المتميزين بما ساهم فى تنمية مهاراتهم.