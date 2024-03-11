بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد جنوب غربي الصليف باليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، عن تلقيها تقريرا عن حادث بحري على بعد 71 ميلًا بحريًا جنوب غربي الصليف باليمن.

وأكدت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أنها فتحت تحقيقًا في الأمر، داعية السفن المارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى أخذ الحذر.

وكان الحوثيون في اليمن، توعدوا في وقت سابق بإغراق مزيد من السفن البريطانية في البحر الأحمر، وذلك بعد غرق السفينة "روبيمار" البريطانية.

من جانبها، ذكرت شركة أمبري للأمن البحري، أن لديها علم بواقعة تتعلق بقصف صاروخي غربي الحديدة باليمن.