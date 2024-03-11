معلومات الوزراء يُدشن منصة الفعاليات العلمية لنشر المعرفة

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "منصة الفاعليات العلمية" على موقعه الإلكتروني بهدف نشر المعرفة بشأن الفاعليات المحلية والدولية، وتقديم قيمة علمية مضافة لزائري المنصة من خلال تفعيل الشراكة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من الجهات العلمية والبحثية ذات الصلة.

وأشار أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس المركز، إلى أن إطلاق المنصة يأتي على رأس أولويات مركز المعلومات لعام 2024، حيث تهدف المنصة إلى "إثراء الخدمات المُقدمة للمجتمع البحثي عبر منصة تفاعلية تتسم بالابتكار والشمولية والاستدامة"، علاوة على خلق قيمة علمية تمثل إضافة قوية لمجتمع الباحثين في مصر بما تشمله من معلومات شاملة بشأن المؤتمرات وورش العمل والندوات والمنح الدراسية والمسابقات المزمع انعقادها على الصعيدين المحلي والعالمي.

ووجَّه مساعد رئيس الوزراء بتدشين تطبيق محمول (Mobile Application) للمنصة تماشيًا مع أحدث متطلبات العصر لتسهيل الوصول للفاعليات العلمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وأشار "الجوهري"، في إلى تضمن المنصة كامل التفاصيل الخاصة بنحو 127 فاعلية علمية تتنوع موضوعاتها بين القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية، بالإضافة إلى عدد 43 منحة دراسية محلية ودولية، وعدد 44 مسابقة علمية وبحثية محلية ودولية، وعدد 31 مجلة علمية تتلقى طلبات للنشر بما يشمل المجلات الصادرة عن المركز وعدد من المجلات المحلية والدولية.

من جانبها أكدت هبة عبد المنعم رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمركز المعلومات، على أن إطلاق المنصة يأتي في سياق الجهود المبذولة من لجنة الفاعليات باللجنة العلمية الاستشارية لرصد أبرز الفاعليات العلمية والمسابقات العلمية والمنح الدراسية الخاصة بالجامعات والمؤسسات الحكومية والبحثية سواء المحلية أو الدولية ونشرها على نطاق واسع لتعزيز مستويات الاستفادة منها والمشاركة بها.

وقام المركز بإبرام شراكات مع العديد من الجهات العلمية والاستشارية بهدف تحديد نقاط اتصال ممثلة لها في هذه المنصة يتمثل دورها في تغذية المنصة بشكل دوري بكافة التفاصيل الخاصة بالفاعليات التي تنظمها خلال العام بما يسمح بزيادة مستويات مشاركة واستفادة الباحثين المصريين في تلك الفعاليات، كما تهتم المنصة كذلك بدعم ذوي الهمم وتسهيل استفادتهم من المعلومات المتضمنة بها.