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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان..

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

صدى البلد

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتزامن            مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة من طلعاتها من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة.

قطاع غزة

فيما تواصل عناصر القوات الجوية المصرية المشاركة فى التحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية تنفيذ طلعات يومية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط كميات من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بشمال القطاع للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الظروف الحالية .

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