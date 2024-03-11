الصفارات تدوي في شمال إسرائيل وإنذارات كاذبة بـ إيلات

دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات شمال إسرائيل، بما في ذلك معالوت ترشيحا والمناطق المحيطة بها، جنوبًا حتى بلدة الحسين، على بعد حوالي 8 كيلومترات من الحدود اللبنانية.

وبعد وقت قصير، سمعت صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومناطق أخرى في شمال شرق الجليل.

وفي الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في مدينة إيلات أقصى جنوب البلاد.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار الصاروخية التي انطلقت في مدينة إيلات بأقصى جنوب إسرائيل قبل فترة قصيرة كانت إنذارات كاذبة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكرت تقارير غير مؤكدة أنه تم اعتراض صاروخ واحد على الأقل في شمال إسرائيل.