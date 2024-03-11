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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يوضع في ميزان المسلم.. فضل قراءة القرآن خلال شهر رمضان

قراءة القرآن
قراءة القرآن

قالت رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا النبي الكريم، حريض على أمته، ولذلك يعلمهم كل أبواب الخير لينهلوا منها ما استطاعوا.

فضل قراءة القرآن

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وأضافت رشا كمال، في فيديو لصدى البلد، أن من أبواب الخير التي علمها لنا النبي، هي قراءة القرآن الكريم، حيث يقول الحبيب المصطفى (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه).

وأشارت إلى أن قراءة القرآن تكون بتلاوته وتدبر معانيه والإلتزام بنواهيه وعدم إتيانها، كما أن قراءة القرآن تعتبر من أعظم الأعمال وأفضلها، لأن القرآن هو كلام الله وهو حصن المسلم، وبه يحصل المسلم على درجات كثيرة في الجنة.

وتابعت: كما أخبرنا النبي أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة في صورة ويوضع في موازين الأعمال للمسلم.

دعاء ختم القرآن

ويستحب في أدعية ختم القرآن الكريم  أن يقول اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأبصارنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا ممحِّصاً، وعن النيران مخلِّصاً.
-اللهم اجعله شفيعاً لنا، وحجة لنا لا حجة علينا.. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزُجَّ في قفاه في النار، يا واحد يا قهار.
-اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة لما تحب وترضى.. اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز، يا ذا الجلال والإكرام ، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم.
-اللهم وفقنا في ليلتنا هذه إلى ما تحب وترضى، وفي كل أعمالنا، يا حي يا قيوم..لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحِيل بيننا وبين الأهل والأصحاب.
-اللهم يا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت ، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، الذين لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ .. سورة يونس، وأن تعتق رقابنا من النار، بمنك وكرمك يا رحمان .
-اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء حزننا، وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين".

أبواب الخير الأزهر قراءة القران رشا كمال دعاء ختم القرآن فضل قراءة القرآن

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يوضع في ميزان المسلم.. فضل قراءة القرآن خلال شهر رمضان


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