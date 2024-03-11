محافظ الغربية: نهتم بملف النظافة لتوفير بيئة حضارية للمواطنين

أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة تُولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة للعمل على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضارى الذى يليق بها.



جاء ذلك خلال متابع محافظ الغربية، اليوم/الاثنين/، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، جهود الوحدات المحلية في استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالطرق والميادين الرئيسية ومحيط المدارس والمستشفيات استعدادا لشهر رمضان المبارك.



وأشار المحافظ إلى أن المتابعة تأتي ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم.



ووجه رحمي الشكر لعمال النظافة الذين يؤدون عملهم بجد وكفاح، وهم صائمون في نهار رمضان، من أجل إظهار الشوارع والميادين بالمحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

