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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسار إجبارى الحلقة 1.. محمود البزاوى يفجر مفاجأة لـ أحمد داش

صدى البلد

عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش، وبدأت الحلقة بـ حسين ( أحمد داش ) الشاب الذي يسعى على أكل عيشه حيث يمتلك عربية للأكل ويعيش مع والدته (بسمة).

ويقابل أحمد داش خلال الأحداث علي (عصام عمر) وذلك في المستشفى الذي يذهب إليها الأثنين بسبب تعب عمر والدهم ( محمود البزاوي )

وتنتهي الحلقة بـ اعتراف عمر والدهم ( محمود البزاوي ) بـ أن حسين ( أحمد داش ) شقيق علي ( عصام عمر) لكن كل واحد منهم من أم مختلفة، ويظل الأثنان في صدمة بسبب المفاجأة.

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يومياً علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقد حصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣

كما كان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

الفنان احمد داش الفنان عصام عمر Moon Knight

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