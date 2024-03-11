مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة 1.. مي عمر تربح 10 مليون جنيه بقضية

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الأولى مسلسل نعمة الأفوكاتو، للفنانة مي عمر ضمن سباق الماراثون الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2024.

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل نعمة الأفوكاتو، بمشهد للمحامية نعمة سعيد أبو علب (مي عمر) وهي تتذكر قصتها بعدما تم ضربها على رأسها وتدبير مكيدة لها من قبل زوجها صلاح (أحمد زاهر).

وتتذكر نعمة تفوقها الدراسي بكلية حقوق جامعة عين شمس، وتخرجها الأولى على دفعتها، وتفضيلها المحاماة عن العمل معيدة في الكلية، وتفوقها في ساحات القضاء وربح القضايا، بعد ابتعاد والدها (كمال أبو رية) عن المحاماة.

تعاني نعمة من تعطل زوجها عن العمل، ولكنها تقرر مساعدته رغم تواضع حالتهم المادية، في ظل تمسك زوجها بعدم العمل والتمسك بالفوز في قضية الوقف التي تعود لجده، ليأخذ منها أمواله.

وتأخذ نعمة قضية للمرافعة عن ابن أحد رجال الأعمال بعد تورطه في قضية اختطاف واحداث عاهة مستديمة، وتحصل على وعد من رجل الأعمال بأن تحصل على 10 مليون جنيه أتعاب في حالة الفوز بالقضية.

واختتمت أحداث الحلقة، بفوز نعمة بالقضية بعدما أثبتت كذب المدعي على موكلها بالأدلة، وتحصل بالفعل على مبلغ 10 مليون جنيه أتعابها في القضية.

ملخص أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.