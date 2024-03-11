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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بابا جه الحلقة 1 .. أكرم حسنى يتعرض لموقف محرج من ابنته

صدى البلد

عرضت اليوم  الحلقة الأولى من مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسنى والفنانة نسرين أمين.

وشهدت أحداث الحلقة سرقة "هشام" أكرم حسنى من ابنته جودى ليشترى بيتزا بينما كانت تود أن تشترى فستان فرعون لحفلة مدرستها.

كما شهدت الحلقة تعرض أكرم حسنى "هشام" لموقف محرج أثناء الحفل من ابنته بعدما أعلنت استغناءها عنه.

كان أكرم حسني قد أطلق مؤخرًا الأغنية التشويقية للمسلسل بعنوان "بابا جه"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد (كينج) ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد (كينج) هندسة صوت: م. امير محروس ومن إنتاج شركة Ideology

فكرة المسلسل مأخوذة من كتاب كوري dad for rent وتدور أحداثه في 15 حلقة.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

الفنان اكرم حسني الفنانة نسرين أمين سامي مغاوري فريال يوسف ياسر الطوبجي

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