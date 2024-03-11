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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو خليل: الأشقاء الفلسطينيون متشبثون بالأمل حتى إنهاء الحرب في غزة

الفلسطينيين
الفلسطينيين

قال الإعلامي عمرو خليل، إن شهر رمضان المبارك جاء بالبركة والخير والرحمة، لكن في غزة شبح الموت والأمراض يطارد ما يقرب من 2 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية مأساوية.

وذكر الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ يوم السابع من أكتوبر، تسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، في استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني، في مجـ ازر إنسانية على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي الصامت أحيانا والمكبل بالفيتو الأمريكي أحيانا أخرى.

وتابع أن مشاهدُ الاحتفالِ بشهرِ رمضانَ في قطاعِ غزةَ رغمَ قلِتها وقسوتِها تؤكدُ عمقَ تشبثِ أهلِ غزةَ بالأملِ في حلٍ ينهي مأساتِهم ويوقفُ هذه الحربَ الإسرائيليةَ العدوانيةَ على القطاع.

وأوضح أنه يصل عدد الشهداء من الأطفال ما يقرب من 14 ألف شهيد بنسبة 46% من إجمالي الضحايا، بالإضافة إلى 9 آلاف شهيدة من النساء، في مراحل عمرية مختلفة بنسبة 30%، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم، وفي شمال القطاع، هناك ما يقرب من 300 ألف شخص معزولين تماما عن أي معبر أو منفذ للحصول على الطعام.

وأضاف أنه في غزة الصيام إجباري وسط مجاعة حقيقية لا تفرق بين صغير أو كبير، فلا طعام يكفي ولا ماء نظيفا يصل لأغلب الأماكن، ولا رعاية صحية تنقذ الموقف بعد خروج معظم المستشفيات من الخدمة.

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