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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تصدر قرارات هامة بشأن الملحقات الشاغرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أكدت وزارة الأوقاف على المتقدمين في إعلان الانتفاع بملحقات المساجد الشاغرة بالمديريات الإقليمية على موقع وزارة الأوقاف.

الانتفاع بملحقات المساجد الشاغرة

 ونبهت على الالتزام بالتعليمات الآتية:
1- التواجد بالمكان والموعد المحددين في الإعلان لتقديم المستندات الورقية.
2- سيتم إجراء مفاضلة على الملحقات المتقدم عليها أكثر من شخص.
3- سيتم دفع 10 % من قيمة حق الانتفاع الشهري الذي سيقرر للملحق عند الموافقة على الطلب.
4- من يتخلف عن الموعد المحدد أو عدم دفع جدية التعاقد لن يتم الالتفات إلى طلبه.

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5- على جميع المتقدمين التواجد بمقر دواوين المديريات الإقليمية يوم الأحد 17/ 3/ 2024م من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهرًا.
6- على السادة المتقدمين للانتفاع بملحقات المساجد الشاغرة بمديرية أوقاف القاهرة التواجد بمقر دار المناسبات بمسجد الرحمة - بباب اللوق - بجوار مبنى وزارة الأوقاف القديم يوم الأحد 17/ 3/ 2024م من الساعة العاشرة حتى الثانية ظهرًا.

الأوقاف وزارة الأوقاف الانتفاع بملحقات المساجد الشاغرة موقع وزارة الأوقاف

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