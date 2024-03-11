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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة فريق البنك الأهلي غدا

صدى البلد

شارك اللاعب أحمد حسن، لقطات من مران الأهلي اليوم، داخل التتش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أحمد حسن: "الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي غداً".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إجراء قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم قرعة "الكونفدرالية" يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بينما ستنطلق مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.

وسيتم بث القرعة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، وشبكة قنوات "بي إن سبورتس" وتحديدا على "بي إن سبورتس الإخبارية".

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

  • الأهلي (مصر)
  • أسيك ميموزا (كوت ديفوار)
  • ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)
  • بترو أتلتيكو (أنجولا)
  • تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)
  • سيمبا (تنزانيا)
  • الترجي الرياضي التونسي (تونس)
  • يانج أفريكانز (تنزانيا)

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية

  • اتحاد الجزائر (الجزائر)
  • الزمالك (مصر)
  • دريمز (غانا)
  • نهضة بركان (المغرب)
  • مودرن فيوتشر (مصر)
  • أبو سليم (ليبيا)
  • ريفرز يونايتد (نيجيريا)
  • ستاد مالي (مالي)

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